Во время совещания в Офисе Президента обсудили ряд важных вопросов. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал Владимира Зеленского о выплате 8 тысяч гривен помощи ФЛП и работникам малых предприятий, пострадавших от карантина в апреле 2021 года.

Актуально Государство выплатит предпринимателям еще 400 миллионов гривен, – Шмыгаль

Президент поручил определить четкие сроки выплаты финансовой помощи из-за карантина, а также – выплаты больничных и помощи в связи с беременностью и родами.

Какие еще вопросы обсуждали на совещании

Улучшение эпидемиологической ситуации в Украине;

вакцинацию населения от коронавируса;

гуманитарную помощь Индии.

Выплаты для ФЛП: главное