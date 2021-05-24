Во время совещания в Офисе Президента обсудили ряд важных вопросов. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал Владимира Зеленского о выплате 8 тысяч гривен помощи ФЛП и работникам малых предприятий, пострадавших от карантина в апреле 2021 года.

Актуально Государство выплатит предпринимателям еще 400 миллионов гривен, – Шмыгаль

Президент поручил определить четкие сроки выплаты финансовой помощи из-за карантина, а также – выплаты больничных и помощи в связи с беременностью и родами.

Какие еще вопросы обсуждали на совещании

  • Улучшение эпидемиологической ситуации в Украине;
  • вакцинацию населения от коронавируса;
  • гуманитарную помощь Индии.

Выплаты для ФЛП: главное

  • Еще в марте премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет Министров Украины планирует вновь выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
  • Это не первая инициатива правительства. В декабре 2020 года предприниматели ФЛП уже получили возможность получить по 8 тысяч гривен помощи от государства.