Під час наради в Офісі Президента обговорили низку важливих питань. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінформував Володимира Зеленського про виплату 8 тисяч гривень допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, які постраждали від карантину у квітні 2021 року.

Актуально Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль

Президент доручив визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги через карантин, а також – виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Які ще питання обговорювали під час наради

Покращення епідеміологічної ситуації в Україні;

вакцинацію населення від коронавірусу;

гуманітарну допомогу Індії.

Виплати для ФОПів: головне