Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Россия создала в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

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Он добавил, что, даже без учета мин, больше всего от войны страдают именно гражданские районы, ведь россияне нацелены на инфраструктуру в густонаселенных районах Украины. 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.

Масштабы заминирования Украины россиянами

Шмыгаль подчеркнул, что в настоящее время в Украине заминировано около 250 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь некоторых стран:

Размер Корейского полуострова – 221 тысяч квадратных километров;

Размер Лаоса – 238 тысяч квадратных километров.

Размер Румынии – 238 тысяч квадратных километров;

Размер Великобритании – 244 тысячи квадратных километров;

На сегодняшний день это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей,

– подчеркнул премьер.

Премьер рассчитывает на помощь Южной Кореи.

Денис Шмыгаль добавил, что рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины. Ведь у этой страны уже есть такой опыт, соответствующие навыки и оборудование.

Также он поблагодарил Южную Корею за оказанную помощь и поддержку Украины. В настоящее время правительство Южной Кореи предоставило Украине помощь в размере 100 миллионов долларов.