Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал. По его словам, восстановление Украины – один из приоритетов правительства на 2023 год.

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Шмигаль рассказал, что совместно с Всемирным банком планируется провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление.

Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 миллиардов долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 миллиардов долларов,

– заметил премьер.

В госбюджете на текущий год заложено 35,5 миллиарда гривен для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Речь идет о строительстве и ремонте общественных зданий, объектах критической инфраструктуры, обеспечении жильем ВПЛ.

"Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет конфискованных у российских банков – на спецсчете уже есть для этого 17 миллиардов гривен. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", – отметил глава правительства.

По его словам, частью большого восстановления будет привлечение в украинскую экономику иностранных инвестиций. Поэтому в этом году необходимо завершить начатые переговоры по страхованию военных рисков для иностранных инвесторов.

"Внутри страны приоритетом является создание максимально благоприятных условий для инвестирования", – заявил Шмигаль.

В частности, говорится об:

упрощениеи подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства,

минимизации требований к инвестиционным проектам со значительными инвестициями и дальнейшее упрощение разрешительно-лицензионных условий.



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