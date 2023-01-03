Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами, відновлення України – один з пріоритетів уряду на 2023 рік.

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Шмигаль розповів, що спільно зі Світовим банком планують провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення.

Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 мільярдів доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 мільярдів доларів,

– зауважив прем'єр.

У держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 мільярдів гривень для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Мовиться про будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО.

"Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення коштом конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 мільярда гривень. Перший пріоритет – зруйноване житло людей", – зазначив голова уряду.

За його словами, частиною великої відбудови буде залучення в українську економіку іноземних інвестицій. Тому цього року необхідно завершити розпочаті переговори про страхування військових ризиків для іноземних інвесторів.

"Усередині країни пріоритетом є створення максимально сприятливих умов для інвестування", – заявив Шмигаль.

Зокрема, мовиться про:

спрощення підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства,

мінімізацію вимог до інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями та подальше спрощення дозвільно-ліцензійних умов.



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