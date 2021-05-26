Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2019 году – 72,01 года. При этом традиционно у мужчин она несколько меньше, чем у женщин.

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Средняя продолжительность жизни украинцев: что посчитал Госстат

  • Средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев в ​​2019 году составила 72,01 года.
  • У мужчин при этом цифра меньше – 66,92 года.
  • У женщин – 76,98 года

При этом, по данным ведомства, в течение прошедших 30 лет продолжительность жизни в Украине выросла: в 1990 году она составляла 70,42 года (65,6 для мужчин и 74,82 для женщин.

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Средняя продолжительность жизни украинцев – данные из года в год от Госстата / Скриншот из отчета

Данные Госстат считал за два смежных года и без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и Донбасса. 

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