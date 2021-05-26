Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2019 году – 72,01 года. При этом традиционно у мужчин она несколько меньше, чем у женщин.

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Средняя продолжительность жизни украинцев: что посчитал Госстат

Средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев в ​​2019 году составила 72,01 года.

У мужчин при этом цифра меньше – 66,92 года.

У женщин – 76,98 года

При этом, по данным ведомства, в течение прошедших 30 лет продолжительность жизни в Украине выросла: в 1990 году она составляла 70,42 года (65,6 для мужчин и 74,82 для женщин.



Средняя продолжительность жизни украинцев – данные из года в год от Госстата / Скриншот из отчета

Впрочем, в целом за эти же 30 лет Украина потеряла почти 10 миллионов людей: ведь в 1990 у нас было 51 миллион 556 тысяч жителей, а в 2020 – только 41 миллионе и 733 тысячи.

Данные Госстат считал за два смежных года и без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и Донбасса.