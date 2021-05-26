Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році – 72,01 року. При цьому традиційно у чоловіків вона дещо менша, ніж у жінок.
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Середня тривалість життя українців: що порахував Держстат
- Середня очікувана тривалість життя українця у 2019 році склала 72,01 року.
- У чоловіків при цьому цифра менша – 66,92 року.
- У жінок – 76,98 року
При цьому, за даними відомства, впродовж минулих 30 років тривалість життя в Україні зросла: у 1990 році вона становила 70,42 року (65,6 для чоловіків і 74,82 для жінок.
Середня тривалість життя українців – дані з року в рік від Держстату / Скриншот зі звіту
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