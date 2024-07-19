По результатам медобследования, их признают годными или непригодными к военной службе. Пригодных в свою очередь распределят на 4 категории в зависимости от степени функциональности.

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Сколько непригодных среди бывших "ограниченных"

Речь идет о том, что человек будет признан или полностью годным к военной службе, или пригодным для прохождения военной службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, уточнил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.

По его словам, из всех ограниченно годных где-то очень малая доля – менее 10 процентов – определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях.

Напомним, что тому, кто обновил данные до 16 июля, может поступить повестка для прохождения ВВК.