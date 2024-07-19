За результатами медобстеження, їх визнають придатними або непридатними до військової служби. Придатних своєю чергою розподілять на 4 категорії залежно від ступеня функціональності.

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Скільки непридатних серед колишніх "обмежених"

Йдеться про те, що людина буде визнана або повністю придатною до військової служби, або придатною для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, уточнив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач.

За його словами, із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка – менше за 10 відсотків – визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах.

Нагадаємо, що тому, хто оновив дані до 16 липня, може надійти повістка для проходження ВЛК.