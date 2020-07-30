С начала 2020 года 60 мирных жителей стали жертвами вооруженного конфликта на Донбассе. Среди них 8 человек погибли, еще 52 получили ранения.

Статистика ОБСЕ

Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения – они получили ранения, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 30 июля.

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Общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых,

– информирует ОБСЕ.

Кроме того, в период с 13 по 26 июля Мониторинговая группа зафиксировала примерно 8 000 нарушений режима прекращения огня.

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По данным Людмилы Денисовой, с начала 2020 года на Донбассе от обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибли 11 мирных жителей.

Всего с начала российской агрессии на востоке Украины жертвами стали более 13 тысяч украинцев.

Напомним, с 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, о котором договорились обе стороны. Однако пророссийские боевики его систематически нарушают.

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