Жертвы войны: сколько мирных жителей пострадали на Донбассе с начала года
С начала 2020 года 60 мирных жителей стали жертвами вооруженного конфликта на Донбассе. Среди них 8 человек погибли, еще 52 получили ранения.
Статистика ОБСЕ
Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения – они получили ранения, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 30 июля.
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Общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых,
– информирует ОБСЕ.
Кроме того, в период с 13 по 26 июля Мониторинговая группа зафиксировала примерно 8 000 нарушений режима прекращения огня.
Что говорит уполномоченный Совета по правам человека
По данным Людмилы Денисовой, с начала 2020 года на Донбассе от обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибли 11 мирных жителей.
Всего с начала российской агрессии на востоке Украины жертвами стали более 13 тысяч украинцев.
Напомним, с 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, о котором договорились обе стороны. Однако пророссийские боевики его систематически нарушают.
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Что известно о нарушении оккупантом перемирия на Донбассе
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.
- В целом ОБСЕ отчиталась уже о 121 нарушении.
- За 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- За 29 июля ООС отчиталась об одном обстреле.
- 30 июля оккупанты уже дважды обстреляли наши позиции.