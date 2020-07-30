Від початку 2020 року 60 мирних жителів стали жертвами збройного конфлікту на Донбасі. Серед них 8 людей загинули, ще 52 – отримали поранення.

Статистика ОБСЄ

Місія підтвердила повідомлення про 5 жертв серед цивільного населення – вони зазнали поранень, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, оприлюдненому 30 липня.

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Загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року становить 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених,

– інформує ОБСЄ.

Крім того, у період від 13 по 26 липня Моніторингова група зафіксувала приблизно 8 000 порушень режиму припинення вогню.

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За даними Людмили Денісової, від початку 2020 року на Донбасі від обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань загинули 11 мирних жителів.

Загалом від початку російської агресії на сході України жертвами стали понад 13 тисяч українців.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі почало діяти перемир’я, про яке домовилися обидві сторони. Однак проросійські бойовики його систематично порушують.

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