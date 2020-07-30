Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. За цей час жоден український військовий не постраждав, однак постріли лунають і надалі.

Речник Міноборони Михайло Шаравара під час брифінгу наголосив, що від 27 липня бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає, повідомляє 24 канал.

Актуально Результати перемир’я на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала вже 121 порушення домовленостей

Українські бійці продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Міноборони щодня інформуватиме українську та світову громадськість про ситуацію на Донбасі.

За словами Шаравара, українська сторона бере до уваги та ретельно аналізує інформацію, що надходить від моніторингових команд місії ОБСЄ.

Окупанти порушують режим тиші

Найманці Росії традиційно продовжують порушувати усі домовленості, як і у попередеі рази. Від початку доби 30 липня два обстріли зафіксували:

На луганському напрямку поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Неподалік Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння.

Спікер Міноборони Михайло Шаравара додав, що з огляду на несистемний і провокаційний характер ворожих обстрілів, українські військові вогонь не відкривали.

Що відомо про перемир'я на Донбасі

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.

Загалом ОБСЄ відзвітувала уже про 121 порушення.

За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.

За 29 липня ООС прозвітувала про один обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

30 липня окупанти уже двічі обстріляли наші позиції.