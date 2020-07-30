Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. За это время ни один украинский военный не пострадал, однако выстрелы продолжают звучать.

Представитель Минобороны Михаил Шаравара во время брифинга отметил, что от 27 июля боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет, сообщает 24 канал.

Актуально Результаты перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала уже 121 нарушения договоренностей

Украинские бойцы продолжают соблюдать режим прекращения огня. Минобороны ежедневно будет информировать украинскую и мировую общественность о ситуации в Донбассе.

По словам Шаравары, украинская сторона принимает во внимание и тщательно анализирует информацию, поступающую от мониторинговых команд миссии ОБСЕ.

Оккупанты нарушают режим тишины

Наемники России традиционно продолжают нарушать все договоренности, как и в предыдущие разы. С начала суток 30 июля два обстрела зафиксировали:

На луганском направлении вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение.

Спикер Минобороны Михаил Шаравара добавил, что, учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, украинские военные огонь не открывали.

Что известно о перемирии на Донбассе

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.

В общем ОБСЕ отчиталась уже о 121 нарушении.

За 28 июля с стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.

За 29 июля ООС отчиталась об одном обстрел. К счастью, никто не пострадал.

30 июля оккупанты уже дважды обстреляли наши позиции.

Во время предыдущего режима тишины наемники РФ открыли огонь более 91 тысячи раз. С начала 2020 года погибли 65 военных. Список погибших героев – здесь.