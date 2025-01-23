Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Bloomberg на полях встречи Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что в Украине должна быть миллионная армия для сдерживания российских войск.

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Сколько миротворцев нужно Украине для безопасности

Зеленский отрицает, что заявлял о необходимости размещения в Украине 200 тысяч миротворцев.

Я не сказал, кстати, что нам нужно 200 тысяч. Журналист спросил, я сказал – это может быть больше, может быть меньше,

– объяснил президент.

Президент отметил, что для сдерживания российских войск Украине нужна армия численностью в миллион солдат. От численности ВСУ будет зависеть и необходимое количество миротворческого контингента.

"Если мы уменьшим армию на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч – это будет говорить, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы уменьшились. Вот о чем я говорил", - уточнил Зеленский.

Напомним, что ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины озвучил цифру в 200 миротворцев, для безопасности Украины. Он также подчеркивал, что такое количество является минимальным для защиты от российских сил.