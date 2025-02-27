Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. По его словам, вряд ли война закончится в ближайшие два – три месяца.

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Переговоры продлятся долго

Бен Годжес отметил, что с 2014 года Россия испытала огромные потери в Украине. В частности, Черноморский флот больше не является влиятельным фактором. Военно-воздушные силы России не смогли добиться преимущества в воздухе над Украиной, даже как поддержка своих войск.

Российская экономика находится в затруднительном положении. Украина усиливает свои возможности и уничтожает российскую нефтяную и газовую инфраструктуру. Интенсивность российских атак меньше, чем несколько недель назад. Оккупанты не способны уничтожить украинский плацдарм на территории Курска.

Поэтому если вы спросите меня, как обстоят дела, то, конечно, что для пехотинца в окопе под Покровском все выглядит ужасно. Но если отойти и взглянуть на общую картину, то Украина находится в очень выгодной позиции для переговоров,

– считает генерал.

Он подчеркнул, что это происходит без участия США или других стран, которые бы открыто заявили, что хотят, чтобы Украина победила, без оказания полного экономического давления на Россию.

"Процесс переговоров, вероятно, продлится еще довольно долго. Я не думаю, что это закончится в ближайшие два – три месяца. Если только не произойдет какого-нибудь масштабного прорыва",– предположил Годжес.

Дело в том, что абсолютно никто не верит, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет соблюдать какое-то соглашение. Без силы, которая бы заставила его выполнять условия договора, это маловероятно.