Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес. За його словами, навряд чи війна закінчиться у найближчі два – три місяці.

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Переговори триватимуть довго

Бен Годжес зазначив, що з 2014 року Росія зазнала величезних втрат в Україні. Зокрема, Чорноморський флот більше не є впливовим фактором. Військово-повітряні сили Росії не змогли досягти переваги в повітрі над Україною, навіть як підтримка власних військ.

Російська економіка перебуває у скрутному становищі. Україна посилює свої можливості та знищує російську нафтову та газову інфраструктуру. Інтенсивність російських атак є меншою, ніж ще кілька тижнів тому. Окупанти не здатні знищити український плацдарм на території Курська.

Тому якщо ви запитаєте мене, як ідуть справи, то, звісно, що для піхотинця в окопі під Покровськом усе має жахливий вигляд. Але якщо відійти і подивитись на загальну картину, то Україна перебуває у дуже вигідній позиції для переговорів,

– вважає генерал.

Він підкреслив, що це відбувається без участі США або інших країн, які б відкрито заявили, що хочуть, аби Україна перемогла, без здійснення повного економічного тиску на Росію.

"Процес переговорів, ймовірно, триватиме ще досить довго. Я не думаю, що це закінчиться у найближчі два – три місяці. Якщо тільки не станеться якогось масштабного прориву", – припустив Годжес.

Річ у тім, що абсолютно ніхто не вірить, що кремлівський диктатор Владімір Путін дотримуватиметься будь-якої угоди. Без сили, яка б змусила його виконувати умови договору, це малоймовірно.