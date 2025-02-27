Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 871 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько 871 850 (+1150),
  • танків – 10209 (+8),
  • бойових броньованих машин – 21196 (+13),
  • артилерійських систем – 23755 (+69),
  • РСЗВ – 1299 (+0),
  • засобів ППО – 1086 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141),
  • крилатих ракет – 3064 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140),
  • спеціальної техніки – 3760 (+1).

Втрати ворога на 27 лютого 2025 рокуВтрати ворога на 27 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ