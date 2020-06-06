Официальная статистика препятствования работе журналистов в Украине свидетельствует о том, что с начала 2020 года состоялось уже 91 нарушение.

Какие это случаи и как с ними бороться – читайте в материале 24 канала.

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► Какие нарушения и где фиксировали

Как отмечают правозащитники, большинство из таких нарушений – это физическая агрессия. При этом, число нарушений превышает статистику прошлого года.

Антилидером препятствования работе журналистов являются такие области:

Киевская,

Одесская,

Днепропетровская,

Полтавская,

Львовская.



С начала 2020 года произошел 91 случай препятствования работе журналистов / фото Markus Winkler

► Как противодействовать и что планируют ввести в Украине

В этом году Совет Европы планирует представить новый проект противодействия нарушений прав журналистов. В частности, инициаторы хотят внедрить специальное веб-приложение для обращений журналистов о давлении или насилии в отношении них.

Также в Украине правозащитники предлагают ввести системную отчетность относительно расследований подобных дел до конца 2020 года. К разборкам привлекут Министерство информационной политики, Офис генпрокурора и Национальную полицию.

Необходимо создать законодательную и институциональную "фрейм ворк" – то есть основу системы эффективной защиты журналистов и предоставить соответствующую информацию в отношении нее комитету к следующему заседанию,

– отметил сотрудник секретариата Совета Европы Павел Пушкарь.

Смотрите видеокомментарий сотрудника секретариата Совета Европы

Справка. Праздник работников медиасферы, а именно День журналиста в Украине отмечают ежегодно 6 июня. Именно эта дата определилась неслучайно. В этот день, 26 лет назад, украинский союз "акул пера" приняли в ряды Международного сообщества журналистов.