Офіційна статистика перешкоджання роботі журналістів в Україні свідчить про те, що з початку 2020 року відбулося вже 91 порушення.

Які це випадки і як з ними боротися – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► Які порушення і де фіксували

Як зазначають правозахисники, більшість із таких порушень – це фізична агресія. При цьому, число порушень перевищує статистику минулого року.

Антилідерами перешкоджання роботі журналістів є такі області:

Київська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Полтавська,

Львівська.



З початку 2020 року відбулося 91 випадок перешкоджання роботі журналістів / фото Markus Winkler

► Як протидіяти і що планують запровадити в Україні

Цьогоріч Рада Європи планує представити новий проєкт протидії порушень прав журналістів. Зокрема, ініціатори хочуть запровадити спеціальний веб-додаток для звернень журналістів про тиск або насильство щодо них.

Також в Україні правозахисники пропонують запровадити системну звітність щодо розслідувань подібних справ до кінця 2020 року. До розборки залучать Міністерство інформаційної політики, Офіс генпрокурора та Національну поліцію.

Необхідно створити законодавчу та інституційну "фрейм ворк" – тобто основу системи ефективного захисту журналістів, і надати відповідну інформацію стосовно неї комітету до наступного засідання,

– зазначив співробітник секретаріату Ради Європи Павло Пушкар.

Дивіться відеокоментар співробітника секретаріату Ради Європи:

Довідка. Свято працівників медіасфери, а саме День журналіста в Україні відзначають щороку 6 червня. Саме ця дата визначилась невипадково. У цей день, 26 років тому, українську спілку "акул пера" прийняли до лав Міжнародної спільноти журналістів.