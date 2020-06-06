Прокуратура Криму разом із Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує ще одне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Стосується воно переслідування журналістів на окупованому півострові.

Заява Прокуратури Криму

Прокурор Криму Ігор Поночовний наголошує, що свобода слова на окупованому півострові – відсутня, а діяльність незалежних ЗМІ тут зупинено. І це фактично призвело до "інформаційного вакууму". Його слова передає пресслужба кримської прокуратури.

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Відсутність незалежних ЗМІ, жорсткий контроль за інформацією, цензура, маніпуляції та пропаганда – реальна ситуація зі свободою слова на окупованому півострові,

– підкреслив Ігор Поночовний.

Він додає, що активна фаза окупації Криму та Севастополя супроводжувалась тиском на ЗМІ, які об’єктивно висвітлювали події на півострові. Відтак, понад 20 осіб з числа журналістів, блогерів, працівників українських та іноземних ЗМІ зазнали серйозних порушень своїх прав.

"Така негативна тенденція продовжується на півострові дотепер, діяльність ЗМІ постійно перебуває в полі зору окупаційних "правоохоронних органів", – зауважив прокурор Криму.

Спільне повідомлення Прокуратури Криму та Української Гельсінської спілки

У Прокуратурі Криму також зауважили, що вони володіють численними фактами:

переслідування журналістів та їхніх родин,

проведення незаконних обшуків і затримань,

звинувачень в екстремістській діяльності,

притягнення до кримінальної відповідальності,

блокування альтернативних джерел інформації.

І щодо усього цього відкрито кримінальні провадження.

Тому прокуратура автономії спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує ще одне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. У цьому документі буде відображено факти переслідування журналістів у тимчасово окупованому Криму.

У своїй роботі ми постійно намагаємося протистояти незаконним діям окупантів, зокрема, допомагаючи кримчанам знати правду про реальну ситуацію з правами людини на півострові, оскільки інформаційний простір в Криму фактично насичено окупаційною пропагандою,

– підсумував Ігор Поночовний.

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Резонансні справи щодо журналістів у Криму

Чи не найгучнішою була справа україномовного журналіста Миколи Семени. Його окупанти засудили до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки. Також йому заборонили займатися публічною діяльністю. У 2020 році так званий суд достроково припинив випробувальний термін і зняв судимість із журналіста.

Зауважимо, ще на етапі судових розглядів у Миколи Семени почалися серйозні проблеми із серцем і хребтом. А отримати належне лікування в Криму він не міг. У підсумку журналіст покинув окупований півострів і переїхав на материкову частину України.

Також неабиякого розголосу набула справа Євгена Гайворонського. Його окупанти звинуватили у невиконанні рішення суду, який йому призначив примусове лікування від нібито наркотиків. Цікаво, що журналіст у своїх матеріалах відзначався критикою у бік окупаційної влади.

Перед цим російські силовики провели обшук у журналіст та вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп'ютер. Опісля його затримали за підозрою у вживанні наркотиків. За пів року Євген Гайворонський вийшов на свободу.