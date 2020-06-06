Прокуратура Крыма вместе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит еще одно обращение в офис прокурора Международного уголовного суда. Касается оно преследования журналистов на оккупированном полуострове.

Заявление Прокуратуры Крыма

Прокурор Крыма Игорь Поночовный подчеркивает, что свобода слова на оккупированном полуострове отсутствует, а деятельность независимых СМИ здесь остановлена. И это фактически привело к "информационному вакууму". Его слова передает пресс-служба крымской прокуратуры.

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Отсутствие независимых СМИ, жесткий контроль за информацией, цензура, манипуляции и пропаганда – реальная ситуация со свободой слова на оккупированном полуострове,

– подчеркнул Игорь Поночовный.

Он добавляет, что активная фаза оккупации Крыма и Севастополя сопровождалась давлением на СМИ, которые объективно освещали события на полуострове. Следовательно, более 20 человек из числа журналистов, блогеров, работников украинских и иностранных СМИ подверглись серьезным нарушениям своих прав.

"Такая негативная тенденция продолжается на полуострове до сих пор, деятельность СМИ постоянно находится в поле зрения оккупационных "правоохранительных органов", – отметил прокурор Крыма.

Совместное сообщение Прокуратуры Крыма и Украинского Хельсинского союза

В Прокуратуре Крыма также отметили, что они обладают многочисленными фактами:

преследования журналистов и их семей,

проведение незаконных обысков и задержаний,

обвинений в экстремистской деятельности,

привлечение к уголовной ответственности,

блокировка альтернативных источников информации.

И по всему этому открыты уголовные производства.

Поэтому прокуратура автономии совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит еще одно сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда. В этом документе будут отражены факты преследования журналистов во временно оккупированном Крыму.

В своей работе мы постоянно стараемся противостоять незаконным действиям оккупантов, в частности, помогая крымчанам знать правду о реальной ситуации с правами человека на полуострове, поскольку информационное пространство в Крыму фактически насыщенно оккупационной пропагандой,

– подытожил Игорь Поночовный.

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Резонансные дела в отношении журналистов в Крыму

Едва ли не самым громким было дело украиноязычного журналиста Николая Семены. Его оккупанты приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года. Также ему запретили заниматься публичной деятельностью. В 2020 году так называемый суд досрочно прекратил испытательный срок и снял судимость с журналиста.

Отметим, еще на этапе судебных разбирательств у Николая Семены начались серьезные проблемы с сердцем и позвоночником. А получить надлежащее лечение в Крыму он не мог. В итоге журналист покинул оккупированный полуостров и переехал на материковую часть Украины.

Также широкую огласку получило дело Евгения Гайворонского. Его оккупанты обвинили в невыполнении решения суда, который назначил ему принудительное лечение от якобы наркотиков. Интересно, что журналист в своих материалах отмечался критикой в сторону оккупационной власти.

Перед этим российские силовики провели обыск у журналиста и изъяли документы, электронную технику, телефон, компьютер. Позже его задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Через полгода Евгений Гайворонский вышел на свободу.