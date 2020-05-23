Россия обвинила в терроризме журналиста ATR за пост в фейсбуке о Сенцове
В России суд решил, что заместитель руководителя крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев – террорист. А все потому, что журналист в соцсетях призывал освободить из российского плена Олега Сенцова.
В РФ журналиста признали террористом
Заместитель генерального директора телеканала ATR и известный журналист Айдер Муждабаев в твиттере сообщил о том, что в Российской Федерации его признали террористом.
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"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчане и украинцы, официальный террорист российской федерации", – написал он (язык автора воспроизведен, как в оригинале).
Муждабаев опубликовал документ с Адвокатской палаты Москвы и постановление суда, которые подтверждают, что украинца обвиняют в:
- Призывах к террористической деятельности;
- Публичном оправдании или пропаганде терроризма.
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Суд принял решение из-за поста в соцсетях
Основанием для решения суда стал пост Муждабаева в фейсбуке от 8 августа 2018 года.
- Олег Сенцов тогда еще был пленником Кремля. Муджабаев беспокоился, что его могут убить, и поэтому призвал освободить режиссера любым способом. Среди этих способов – и "физическая расправа" над российскими агентами.
Организовывайтесь, хватайте российских агентов здесь, вывозите куда угодно, прикладывайте автоматы к их вискам и на камеры требуйте у Путина срочно выдать Сенцова в обмен на них,
- цитируют россияне пост Муджабаева.
Айдер Муждабаев является украинским крымскотатарским журналистом, блоггером, заместителем генерального директора телеканала ATR.