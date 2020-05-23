Россия обвинила в терроризме журналиста ATR за пост в фейсбуке о Сенцове

В России суд решил, что заместитель руководителя крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев – террорист. А все потому, что журналист в соцсетях призывал освободить из российского плена Олега Сенцова.

В РФ журналиста признали террористом

Заместитель генерального директора телеканала ATR и известный журналист Айдер Муждабаев в твиттере сообщил о том, что в Российской Федерации его признали террористом.

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"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчане и украинцы, официальный террорист российской федерации ", – написал он (язык автора воспроизведен, как в оригинале).

Муждабаев опубликовал документ с Адвокатской палаты Москвы и постановление суда, которые подтверждают, что украинца обвиняют в:

Призывах к террористической деятельности;

Публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист российской федерации. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw - Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 22 мая 2020 г.

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Суд принял решение из-за поста в соцсетях

Основанием для решения суда стал пост Муждабаева в фейсбуке от 8 августа 2018 года.

Олег Сенцов тогда еще был пленником Кремля. Муджабаев беспокоился, что его могут убить, и поэтому призвал освободить режиссера любым способом . Среди этих способов – и "физическая расправа" над российскими агентами.

Организовывайтесь, хватайте российских агентов здесь, вывозите куда угодно, прикладывайте автоматы к их вискам и на камеры требуйте у Путина срочно выдать Сенцова в обмен на них,

- цитируют россияне пост Муджабаева.