"Расстрелянное возрождение": СБУ показала архивные документы КГБ о пытках репрессированных
Служба безопасности 17 мая опубликовала документы из архивов советских палачей из КГБ. В них в частности немало информации о судьбах представителей "расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.
Документы опубликовали по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что в СБУ рассказали о жертвах политических репрессий
Жертвами террора 1937-1938 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов.
Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста.
Из документов становится очевидной, к примеру, точная дата расстрела знаменитого украинского режиссера Леся Курбаса – 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м.
Через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области РФ появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления.
Приговор в отношении Курбаса / Из архивов СБУ
Обратите внимание! Документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбах "Расстрелянного возрождения" показывает, как советские палачи скрывали правду о репрессированных.
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Что известно о представителях "Расстрелянного возрождения"?
"Расстрелянное возрождение" – это поколение украинской элиты: убитых писателей, режиссеров и борцов за независимость Украины. Все они были молоды, в расцвете сил, преимущественно в возрасте от 36 до 50 лет.
К поколению "Расстрелянного возрождения", в частности, относят:
- Леся Курбаса – основателя нового украинского театра;
- Валерьяна Пидмогильного – одного из самых талантливых украинских прозаиков;
- Николая Кулиша – драматурга, общественного деятеля, редактора;
- Николая Зерова – лидера "неоклассиков", ученого, поэта, переводчика западноевропейской и античной литературы;
- Матвея Яворского – историка, политического деятеля, академика ВУАН;
- Владимира Чеховского – украинского политика, общественного деятеля, премьер-министра УНР.
Массовые репрессии Сталина против украинцев: главное
- Официально началом Великого террора стал оперативный приказ НКВД СССР № 00447 "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" датирован 30 июля 1937 года. Он был утвержден ЦК ВКП (б) на следующий день. Но приказы, переписка и телеграфы НКВД показывают, что к массовым репрессиям готовились раньше, а приказом их только формализировали.
- Сначала советская власть установила лимит для УССР на "расстрел" – 26 150 человек. Но в январе 1938 года года его увеличили до 83 122 человек.
- Незаконность Большого террора признали после смерти Сталина, когда в годы "оттепели" произошла частичная реабилитация репрессированных. Реабилитационные процессы в пятидесятых – шестидесятых имели ограниченный характер. Ведь большинство украинцев так и не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.
- Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганд их символики", Украина в 2015 году осудила преступные действия коммунистического тоталитарного режима.