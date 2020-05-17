"Расстрелянное возрождение": СБУ показала архивные документы КГБ о пытках репрессированных

Служба безопасности 17 мая опубликовала документы из архивов советских палачей из КГБ. В них в частности немало информации о судьбах представителей "расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.

Документы опубликовали по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что в СБУ рассказали о жертвах политических репрессий

Жертвами террора 1937-1938 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов.

Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста.

Из документов становится очевидной, к примеру, точная дата расстрела знаменитого украинского режиссера Леся Курбаса – 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м.

Через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области РФ появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления.



Приговор в отношении Курбаса / Из архивов СБУ

Обратите внимание! Документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбах "Расстрелянного возрождения" показывает, как советские палачи скрывали правду о репрессированных.

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Что известно о представителях "Расстрелянного возрождения"?

"Расстрелянное возрождение" – это поколение украинской элиты: убитых писателей, режиссеров и борцов за независимость Украины. Все они были молоды, в расцвете сил, преимущественно в возрасте от 36 до 50 лет.

К поколению "Расстрелянного возрождения", в частности, относят:

Леся Курбаса – основателя нового украинского театра;

Валерьяна Пидмогильного – одного из самых талантливых украинских прозаиков;

Николая Кулиша – драматурга, общественного деятеля, редактора;

Николая Зерова – лидера "неоклассиков", ученого, поэта, переводчика западноевропейской и античной литературы;

Матвея Яворского – историка, политического деятеля, академика ВУАН;

Владимира Чеховского – украинского политика, общественного деятеля, премьер-министра УНР.

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