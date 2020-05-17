"Розстріляне відродження": СБУ показала архівні документи КДБ про катування репресованих

Служба безпеки 17 травня опублікувала документи з архівів радянських катів з КДБ. У них зокрема є чимало інформації про долі представників "Розстріляного відродження", репресованих у 1937 – 1938 роках.

Документи опублікували з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Радимо ознайомитись День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор

Що в СБУ розповіли про жертв політичних репресій

Жертвами терору 1937 – 1938 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів.

Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, в межах 10 років після арешту.

З документів стає очевидною, до прикладу, точна дата розстрілу знаменитого українського режисера Леся Курбаса – 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах у 1942-му.

Через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області РФ з'явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину.



Вирок щодо Курбаса / З архівів КДБ

Зверніть увагу! Документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі "Розстріляного відродження" показує, як радянські кати приховували правду про репресованих.

До теми В Україні життя громадян – пріоритет: Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Що відомо про представників "Розстріляного відродження"?

"Розстріляне відродження" – це покоління української еліти: вбитих письменників, режисерів та борців за незалежність України. Усі вони були молоді, в розквіті сил, переважно віком від 36 до 50 років.

До покоління "Розстріляного відродження", зокрема, відносять:

Леся Курбаса – засновника нового українського театру Леся Курбас;

Валер'яна Підмогильного – одного з найталановитіших українських прозаїків;

Микола Кулішу – драматурга, громадського діяча, редактора;

Миколу Зерова – лідера "неокласиків", науковця, поета, перекладача західноєвропейської та античної літератури;

Матвія Яворського – історика, політичного діяча, академіка ВУАН;

Володимира Чехівського – українського політика, громадського діяча, прем'єр-міністра УНР.

Масові репресії Сталіна проти українців: головне