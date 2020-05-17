"Розстріляне відродження": СБУ показала архівні документи КДБ про катування репресованих
Служба безпеки 17 травня опублікувала документи з архівів радянських катів з КДБ. У них зокрема є чимало інформації про долі представників "Розстріляного відродження", репресованих у 1937 – 1938 роках.
Документи опублікували з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Радимо ознайомитись День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор
Що в СБУ розповіли про жертв політичних репресій
Жертвами терору 1937 – 1938 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів.
Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, в межах 10 років після арешту.
З документів стає очевидною, до прикладу, точна дата розстрілу знаменитого українського режисера Леся Курбаса – 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах у 1942-му.
Через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області РФ з'явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину.
Вирок щодо Курбаса / З архівів КДБ
Зверніть увагу! Документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі "Розстріляного відродження" показує, як радянські кати приховували правду про репресованих.
До теми В Україні життя громадян – пріоритет: Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій
Що відомо про представників "Розстріляного відродження"?
"Розстріляне відродження" – це покоління української еліти: вбитих письменників, режисерів та борців за незалежність України. Усі вони були молоді, в розквіті сил, переважно віком від 36 до 50 років.
До покоління "Розстріляного відродження", зокрема, відносять:
- Леся Курбаса – засновника нового українського театру Леся Курбас;
- Валер'яна Підмогильного – одного з найталановитіших українських прозаїків;
- Микола Кулішу – драматурга, громадського діяча, редактора;
- Миколу Зерова – лідера "неокласиків", науковця, поета, перекладача західноєвропейської та античної літератури;
- Матвія Яворського – історика, політичного діяча, академіка ВУАН;
- Володимира Чехівського – українського політика, громадського діяча, прем'єр-міністра УНР.
Масові репресії Сталіна проти українців: головне
- Офіційно початком Великого терору став оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 "Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів" датований 30 липня 1937 року. Він був затверджений ЦК ВКП (б) вже наступного дня. Але накази, листування та телеграфи НКВД свідчать, що до масових репресій готувались раніше, а наказом їх лише формалізували.
- Спочатку радянська влада встановила ліміт для УРСР на "розстріл" – 26 150 осіб. Але в січні 1938 року року його збільшили до 83 122 осіб.
- Незаконність Великого терору визнали після смерті Сталіна, коли в роки "відлиги" відбулася часткова реабілітація репресованих. Реабілітаційні процеси в 50-их – 60-их мали обмежений характер. Адже більшість українців так і не отримали повної реабілітації, а їхні права не були повністю відновлені.
- Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганд їхньої символіки", Україна у 2015 році засудила злочинні дії комуністичного тоталітарного режиму.