Росія звинуватила у тероризмі журналіста ATR за пост у фейсбуці про Сенцова

У Росії суд вирішив, що заступник керівника кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв – терорист. А все тому, що журналіст у соцмережах закликав звільнити з російського полону Олега Сенцова.

У РФ журналіста визнали терористом

Заступник генерального директора телеканалу ATR та відомий журналіст Айдер Муждабаєв у твіттері повідомив про те, що у Російській Федерації його визнали терористом.

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"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації", – написав він (мову автора відтворено, як в оригіналі).

Муждабаєв опублікував документ з Адвокатської палати Москви та постанову суду, які підтверджує, що українця звинувачують у:

Закликах до терористичної діяльності;

Публічному виправданні або пропаганді тероризму.

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020

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Суд ухвалив рішення через пост у соцмережах

Підставою для рішення суду став пост Муждабаєва у фейсбуці від 8 серпня 2018 року.

Олег Сенцов тоді ще був бранцем Кремля. Муджабаєв турбувався, що того можуть вбити, і тому закликав звільнити його у будь-який спосіб. Серед цих способів – і "фізична розправа" над російськими агентами.

Організовуйтесь, хапайте російських агентів тут, вивозьте куди завгодно, прикладайте автомати до їхніх скронь і на камери вимагайте у Путіна терміново видати Сенцова в обмін на них,

– цитують росіяни пост Муджабаєва.

Айдер Муждабаєв є українським кримськотатарським журналістом, блогером, заступником генерального директора телеканалу ATR.