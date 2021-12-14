По словам омбудсмена, она обменялась с родственниками информацией о соблюдении прав пленных и процессе их освобождения. В частности говорили об условиях содержания в Макеевской исправительной колонии №32, где умер украинский политзаключенный.

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"Там, как и во всех колониях на временно оккупированных территориях, неудовлетворительные условия содержания. Из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, который был разворован оккупантами", – сообщила Денисова.

"Гуманитарка" к пленным не попадает

По ее данным, гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь. К примеру, из последнего такого конвоя к ним попали только туалетная бумага, мыло и зубная паста.

Денисова подчеркнула, что оккупанты игнорируют договоренности нормандского формата о полном обеспечении и безусловном доступе Международного комитета Красного Креста к лицам, которых удерживают в ОРДЛО.

Буду обращаться к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой проверить распределение гуманитарной помощи, а также осуществить визит в Макеевскую ИК №32 с целью проверки условий содержания и обеспечения медикаментами. Людмила Денисова Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека

Украинские пленные в колониях ОРДЛО

На временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают украинских граждан.

Оккупанты жестоко издеваются над ними, требуя деньги. Речь идет о нарушениях в Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127.

В этих учреждениях систематически запугивают и требуют деньги у заключенных. Руководство устанавливает на каждого человека определенную сумму, которую заключенные должны ежемесячно отдавать.

Если люди отказываются платить – начинается настоящий ад. Их переводят в другой барак, который совершенно не приспособлен для проживания.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Провела онлайн-встречу с родными украинских граждан, которые находятся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Их сейчас насчитывается 300 человек, в том числе 40 военнослужащих.

Обменялись имеющейся информацией о состоянии соблюдения прав наших граждан, процессе их освобождения, условиях содержания в печально известной Макеевской исправительной колонии №32, где недавно умер украинский политзаключенный.

Там, как и во всех колониях на временно оккупированных территориях, неудовлетворительные условия содержания. Из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, который был разворован оккупантами.

Также гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь вследствие невыполнения договоренностей лидеров в рамках нормандского формата, достигнутых 09 декабря 2019 года в Париже, а также 11 сентября 2020 года в Берлине по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту.

Буду обращаться к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой проверить распределение гуманитарной помощи, а также осуществить визит в Макеевскую ИК №32 с целью проверки условий содержания и обеспечения медикаментами.