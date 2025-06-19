Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире национального марафона.

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Что сказал Юсов о новом этапе обмена пленными

Андрей Юсов отметил, что 19 июня произошли действительно хорошие новости – состоялся очередной этап, уже 5, в рамках большого обмена. Все они реализовались по договоренностям сторон в Стамбуле по категориям: "всех на всех", "тяжелобольные и тяжелораненые" защитники, а также "молодые военнопленные 25 лет и моложе".

Сегодня имеем очередной результат. Мы не называем конкретные цифры, они будут названы в конце, когда все этапы большого обмена закончатся,

– подчеркнул заместитель председателя Координационного штаба.

Он отметил, что каждый спасенный наш человек – это большая победа, и в этот день немало защитников вернулись домой из разных направлений.

"Большинство было в плену с 2022 года. Самому младшему 42 года, самому старому – 63. Сегодня (была обменена – 24 Канал) категория "тяжелобольные и тяжелораненые", различные диагнозы, различные болезни, часть, к сожалению, в том числе связана с ненадлежащими условиями содержания, всем предоставляется необходимая неотложная помощь", – рассказал Юсов.

Чиновник подчеркнул, что обменяны военнопленные были из рядов ВСУ, ТРО, ДШВ, ГПСУ, Нацгвардии и тому подобное. Андрей Юсов заверил, что дальнейшая работа по возвращению наших защитников ведется дальше.