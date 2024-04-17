По предварительным данным, погибло 13 человек. Еще 61 человек получил ранения, двое среди них – дети.

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Количество пострадавших и жертв увеличилось

После ракетного удара в Чернигове есть жертвы и раненые. По предварительным данным, погибло 13 человек, среди них есть двое детей. Еще 61 человек получил ранения, двое среди них – дети.

Спасателям и волонтерам удалось спасти трех человек из-под завалов, но существует вероятность, что под завалами могут находиться еще люди.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а полицейские обследуют поврежденные здания и помогают раненым.

Специалисты по психологической помощи работают для поддержки пострадавших. Кроме того, сотрудники МВД в Черниговской области организовали сбор крови для нужд тех, кто получил травмы.

Удар по Чернигову: что известно