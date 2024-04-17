По предварительным данным, погибло 13 человек. Еще 61 человек получил ранения, двое среди них – дети.
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Количество пострадавших и жертв увеличилось
После ракетного удара в Чернигове есть жертвы и раненые. По предварительным данным, погибло 13 человек, среди них есть двое детей. Еще 61 человек получил ранения, двое среди них – дети.
Спасателям и волонтерам удалось спасти трех человек из-под завалов, но существует вероятность, что под завалами могут находиться еще люди.
На месте происшествия продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а полицейские обследуют поврежденные здания и помогают раненым.
Специалисты по психологической помощи работают для поддержки пострадавших. Кроме того, сотрудники МВД в Черниговской области организовали сбор крови для нужд тех, кто получил травмы.
Удар по Чернигову: что известно
- Утром 17 марта Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Руководитель Черниговской ОВА сообщил, что по городу было три удара.
- Впоследствии исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что ударили по густонаселенному району города, который расположен неподалеку от центра. Оккупанты попали в многоэтажку.
- Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, противник попал по городу тремя крылатыми ракетами типа "Искандер".