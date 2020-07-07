Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко высказал предположение, что в год около десяти полицейских привлекают к ответственности за преследование заведомо невиновного лица. Однако его слова не нашли подтверждения.

Антон Геращенко дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна". Серед іншого він згадав і про правоохоронців, які несуть кримінальну відповідальність за статтею про переслідування завідомо невинної особи. Мова йде про статтю 372 ККУ, яка передбачає обмеження волі на строк до п'яти років. А якщо вдасться довести ще й фальсифікацію у справі – і до десяти років позбавлення волі.

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Коли ж у Геращенка запитали, скільки правоохоронців за цією статтею понесли покарання, він відповів "Думаю, в рік це кілька десятків людей".

Та ці слова не мають підтвердження. Журналісти Bihus.Info вирішили перевірити, скільки людей були засуджені за цієї статтею. Для цього вони звернулися до Державної судової адміністрації. Там повідомили, що за період з 2014 по 2019 роки включно було лише 4 обвинувальні вироки за ст. 372. При цьому усі – у 2014 році, одразу після Революції Гідності – тобто у той час, коли найбільш активно ініціювали кримінальні провадження за незаконне притягнення учасників Революції. У 2015-2019 роках взагалі не було жодного обвинувального вироку за цією статтею.

Натомість у 2019 році був один виправдувальний вирок за ст. 372 ККУ.

Статистики за 2020-ий рік у Державній судовій адміністрації наразі немає.

Відтак Антон Геращенко свідомо чи невідомо ввів людей в оману.