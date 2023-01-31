В сюжете говорится, что в конце сентября 2022 года народная депутат от "Слуг народа" Ирина Аллахвердиева стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021 года выпуска.

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Новые автомобили народных депутатов

Отмечают, что цена таких стартует с 4,4 миллиона гривен. Она же ответила журналистам, что автомобиль обошелся ей всего в 1 миллион гривен, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости. НАБУ расследует уголовное производство, в котором проверяет происхождение 20 миллионов гривен, якобы подаренных народной депутате ее отцом в течение 2021 – 2022 годов.

В августе 2022 года журналисты Bihus.Info заметили под рестораном в центре Киева еще одного депутата от "Слуг народа" Александра Воробья. Его привез туда свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017 года выпуска стоимостью 70 тысяч долларов.

В ответ на вопросы журналистов нардеп заявил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который только подвозит нардепа. На самом деле владельцем роскошного автомобиля оказался водитель, давно работающий с Воробьем и ожидавший его под рестораном, пока нардеп находился внутри.

Авто Воробья / Фото Bihus.Info

Летом прошлого года на отца нардепа от "Слуг" Леонида Галушка оформили гибридный Lexus NX300H в 2021 году, а в начале декабря еще и гибрида Volvo XC90 в 2022 году. Цены на такие начинаются от 40 тысяч долларов и от 55 тысяч долларов соответственно.

Журналисты Bihus.Info зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 2010 года (от 10 тысяч долларов). Все три автомобиля имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Напомним, ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, принадлежавшим его матери.



Авто, зафиксированное журналистами / Фото Bihus.Info

На трассе Киев-Чоп в начале января этого года было зафиксировано превышение скорости автомобиля BMW M760Li 2019-го года. На месте пассажира сидела женщина, похожая на нардепку от "Слуг народа" Маргариту Шол.

За рулем был человек, похожий на Василия Шола – якобы бывшего мужа депутата. Автомобиль стоимостью минимум 97 тысяч оформлен на мать Василия Шола в ноябре 2022 года.



Авто супруги / Фото Bihus.Info

Еще одна депутат от "Слуг народа" Ольга Василевская-Смаглюк в июле 2022 года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска. Предварительно она продала свои подержанные автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC.

В комментарии Bihus.Info нардепка сообщила, что стоил автомобиль около 1,8 миллионов гривен, а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

В мае 2022 года нардеп от "Слуг" Евгений Брагар стал владельцем Lexus CT200h 2012-го года. Это восстановленный "биток", приобретенный у США за 3250 долларов. В Украине цены на аналогичные автомобили стартуют с 13,8 тысяч долларов.

На сына нардепа Евгения Шевченко (избранного от "Слуги народа", а ныне члена депутатской группы "Восстановление Украины") оформили Mercedes-Benz G63 AMG в 2022 году. Цены на таковые стартуют с 216 тысяч долларов. Ранее журналисты Bihus.Info фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M (169 тысяч долларов), тоже оформленном на его сына.

Народные депутаты других партий

Депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский ранее приезжал в Верховную Раду на Range Rover Autobiography 2019 года, оформленном на его жену. 7 января 2023 года на нее был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года, который стоит от 216 тысяч долларов.

Когда-то нардеп от запрещенной "ОПЗЖ", а ныне член группы "Оппозиционная платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев в сентябре 2022 года приобрел Jeep Grand Cherokee в 2013 году. Цены на такие стартуют с 16,8 тысяч долларов.

Его соратник по группе Суто Мамоян ранее приезжал в Верховную Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее 123 тысяч долларов, а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300, которые в общей сложности стоят не менее 180 тысяч долларов. Обе Toyota журналисты фиксировали в правительственном квартале в день пленарного заседания Верховной Рады.