Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужбист". По его словам, сотрудники СБУ уже обнаружили немало агентов разного рода.
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Что делают с вражескими агентами
Василий Малюк отметил эффективную работу контрразведки СБУ. Именно она занимается разоблачением российских агентов в Украине. В 2022 году СБУ обнаружила более 300 агентов России.
Однако не все агенты отправляются на скамью подсудимых. Василий Малюк объяснил, что с ними проводят соответствующую работу, и если этих агентов удается перевербовать, то их уже используют в наших интересах. Перевербованные агенты позволяют дезинформировать россиян, воздействовать на них или получать нужную информацию.
Другие же получают наказание в виде заключения на срок от 13 до 15 лет в соответствии со статьей Уголовного кодекса о государственной измене.
Задерживались "разнокалиберные" вражеские агенты. Это от обычных сборщиков информации о местах дислокации и до таких как Медведчук (кум Путина – 24 Канал),
– отметил Малюк.
Как Медведчук работал с ФСБ
Относительно кума Путина Виктора Медведчука, которого СБУ задержала 12 апреля 2022 года, Василий Малюк отметил, что тот сотрудничал непосредственно с 5-й службой российской ФСБ, которая как раз занималась работой по Украине.
У этой службы ФСБ был план под названием "Луч", который сейчас находится в материалах дела СБУ. В документах Медведчук своей рукой вносил коррективы по деятельности агентурных сетей и созданию оккупационных режимов на территории Украины.