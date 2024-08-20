Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует 24 Канал.

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Сколько ракет и дронов использовали российские войска в Украине

С начала широкомасштабной агрессии противник применил более 9600 ракет и почти 14 тысяч ударных дронов. Средствами украинской ПВО уничтожено более 2400 ракет и 9200 БПЛА,

– сообщил он.

По словам главнокомандующего Сил обороны, в среднем ежедневно противник тратит до 45 тысяч боеприпасов на обстрелы наших позиций на Востоке и Юге Украины.

Также, кроме того, враг не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики, ключевых объектах промышленного комплекса и гражданской инфраструктуре.

Так, в этом контексте Александр Сырский напомнил, что в ходе массированного удара российских военных в ночь с 10 на 11 августа удалось уничтожить 58 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 15 вражеских ракет.

По его словам, ВСУ продолжают сдерживать вооруженную агрессию страны-агрессора России.

"Обстановка сложная, но контролируемая. ВСУ все делают для победы над агрессором", – подчеркнул главнокомандующий.