Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих і регіональних влад при Президентові України, інформує 24 Канал.

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Скільки ракет та дронів використали російські війська в Україні

Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9600 ракет та майже 14 тисяч ударних дронів. Засобами української ППО знищено понад 2400 ракет та 9200 БпЛА,

– повідомив він.

За словами головнокомандувача Сил оборони, у середньому щодня противник витрачає до 45 тисяч боєприпасів на обстріли наших позицій на Сході та Півдні України.

Також, крім того, ворог не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки, ключових об'єктах промислового комплексу та цивільній інфраструктурі.

Так, у цьому контексті Олександр Сирський нагадав, що у ході масованого удару російських війсь в ніч з 10 на 11 серпня вдалося знищити 58 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 і 15 ворожих ракет.

За його словами, ЗСУ продовжують стримувати збройну агресію країни-агресорки Росії.

"Обстановка складна, але контрольована. ЗСУ все роблять задля перемоги над агресором", – підкреслив головнокомандувач.