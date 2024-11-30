Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что это сигнал для союзников Украины, которые обязаны помочь нашему государству, чтобы ВСУ могли отражать российские массированные атаки, в том числе и "Калибрами".

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Россия готовится нанести новый удар

Во время недавней атаки "Калибрами" по Одесской области Россия массово применила этот вид ракет, все они были сбиты.

К сожалению, враг сегодня имеет условия для переснаряжения крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", он это делает в порту Новороссийска. Враг прячется, например, в районе Геленджика, может оттуда осуществлять пуски,

– рассказал Братчук.

Поэтому, с его слов, угроза ударов "Калибрами" является постоянной и противник готовится к очередной атаке.

Братчук отметил, что Россия пытается максимально нанести ущерб энергетической инфраструктуре, погрузить Юг Украины и вообще всю страну в темноту. По его словам, это делается для того, чтобы создать условия для управляемого хаоса, когда люди получат некомфортные условия жизни.

Противник хочет, чтобы люди возмутились и поднялись с призывами закончить войну на любых условиях. Надеюсь, что никогда не увидим таких настроений среди подавляющего большинства украинцев, надо терпеть,

– озвучил Братчук.

Представитель УДА "Юг" подытожил что обстрелы Одесской области со стороны противника продолжаются каждый день. На днях враг запустил "Шахеды", есть раненые (7 человек), повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов. Противник, применяя "Шахеды" и ракеты, демонстрирует свой терроризм на весь мир, показывает, что готов к жестким действиям.