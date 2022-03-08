После циничного нападения России цивилизованные страны начали "заваливать" ее санкциями, и это уже несколько дней чувствуют и сами россияне.

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Помимо того, что люди не могут купить вещи определенных компаний или брендов, они начали терять даже рабочие места из-за закрытия компаний.

Сколько россиян могут остаться без работы

В результате закрытия 900 магазинов "Летуаль" в России могут остаться без работы 12 тысяч человек.

В результате закрытия McDonalds без работы в РФ могут остаться более 60 тысяч сотрудников.

В результате закрытия KFC без работы могут остаться более 40 тысяч работников.

К слову, компания Google будет использовать свои офисные помещения в Польше и предлагать другие ресурсы украинским беженцам.

Напомним, что около 300 мировых компаний вышли с российского рынка.

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