Результаты соцопросов недостоверны

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. По его словам, цифры, которые представляют русские социологические и исследовательские центры, абсолютно не соответствуют действительности.

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Он считает, что россияне боятся говорить правду, поскольку за антивоенные заведения в их стране могут уложить в тюрьму на 7 лет. И такие истории не единичны – есть несколько сотен уголовных дел по факту, как это называется у них, "дискредитации российской армии". То есть люди понимают, что может ждать их за выражение неподдержки войны.

"Представьте себя – вы сидите дома, мирный обыватель, никакой не храбрец, вам не нравится то, что происходит в Украине, вы бы хотели, чтобы никакой войны не было и Украина жила бы, как хочет сама. Но тут вам звонит незнакомый человек и спрашивает: "Вы поддерживаете эту войну?", и еще обязательно добавляет, что разговор будет записываться", — пояснил Галлямов.

Политолог убежден, что в такой ситуации рядовой россиянин воспроизводит контекст ситуации, вспоминает, как кого-то недавно "посадили" за то, что не поддерживал войну. Галлямов говорит, что, чтобы при таких обстоятельствах заявить, что тоже не поддерживаешь войну, нужно быть чрезвычайно принципиальным человеком, а таких в авторитарном социуме всегда меньшинство.

Эти опросы можно назвать "переписью смельчаков". Это не опрос, показывающий реальное отношение к предмету, реальную поддержку войны,

– убежден он.

Какие цифры реальны

Политолог рассказал, что в начале полномасштабной войны россии против Украины пытался самостоятельно установить процент тех, кто поддерживает и не поддерживает вторжение. Он объяснил, что просто смотреть на цифры было нельзя, потому что в условиях репрессий они перестают быть релевантными.

"Нужно было представлять имеющиеся основные электоральные группы и примерно пытаться смоделировать их поведение, их отношение к происходящему. То есть это не социология в чистом виде, это политическое моделирование", — подчеркнул Галлямов.

Занимаясь этим в марте, я пришел к выводу, что поддерживают войну где-то 55 – 60% населения, а настроены антивоенно около 30%,

– рассказал он.

Подобный результат получил и закрытый опрос для администрации президента россии, который в конце июня проводил всероссийский центр изучения общественного мнения. В начале июня эти данные утекли в СМИ, где написали о таком же рассказе мнений – около 60% поддерживают войну, 30% – нет.

Как изменилась ситуация

Галлямов подчеркнул, что с тех пор, конечно, произошла очень серьезная эрозия – лагерь сторонников войны ужался. И он уменьшится еще больше, если задать вопрос не просто о поддержке или неподдержке войны, а несколько по-другому: "Продолжать войну или переходить к немедленным мирным переговорам?"

По его словам, часть того же "слитого" опроса ВЦИОМ показала, что 44% опрошенных россиян выступают за продолжение боевых действий и так же 44% проголосовали за немедленный переход к переговорам.

То есть количество сторонников войны "до победного конца" упало ниже 50%,

– констатировал политолог.

Даже большая, эрозия продолжается. Наступление ВСУ в Харьковской области, которое стало настоящей катастрофой для россиян, совсем смутило лагерь сторонников войны и теперь их точно меньше, чем тех, кто хочет переговоров. Следовательно, Галлямов считает, что сейчас за продолжение боевых действий выступает не более трети населения россии.

"Если украинцы сделают то же самое под Херсоном, эта цифра упадет еще вдвое. То есть война с катастрофической для режима скоростью становится непопулярной", – подытожил он.

Полный стрим с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

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