Результати соцопитувань недостовірні

Про це 24 каналу розказав російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов. За його словами, цифри, які подають російські соціологічні та дослідницькі центри, абсолютно не відповідають дійсності.

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Він вважає, що росіяни бояться говорити правду, оскільки за антивоєнні заклади у їхній країні можуть запроторити до в'язниці на 7 років. І такі історії непоодинокі – є кілька сотень кримінальних справ за фактом, як це називається у них, "дискредитації російської армії". Тобто люди розуміють, що може чекати на них за висловлення непідтримки війни.

"Уявіть себе – ви сидите вдома, мирний обиватель, ніякий не сміливець, вам не подобається те, що відбувається в Україні, ви б хотіли, щоб ніякої війни не було і Україна жила б, як хоче сама. Але тут до вас дзвонить незнайома людина і запитує: "Ви підтримуєте цю війну?", і ще й обов'язково додає, що розмова буде записуватися", – пояснив Галлямов.

Політолог переконаний, що у такій ситуації пересічний росіянин відтворює контекст ситуації, згадує, як когось нещодавно "посадили" за те, що не підтримував війну. Галлямов каже, що аби за таких обставин заявити, що також не підтримуєш війну, потрібно бути надзвичайно принциповою людиною, а таких в авторитарному соціумі завжди меншість.

Ці опитування можна назвати "переписом сміливців". Це не опитування, які показують реальне ставлення до предмета, реальну підтримку війни,

– переконаний він.

Які цифри реальні

Політолог розповів, що на початку повномасштабної війни росії проти України намагався самостійно встановити відсоток тих, хто підтримує і не підтримує вторгнення. Він пояснив, що просто дивитися на цифри не можна було, бо в умовах репресій вони перестають бути релевантними.

"Потрібно було уявляти основні електоральні групи, які є, і приблизно намагатися змоделювати їхню поведінку, їхнє ставлення до того, що відбувається. Тобто це не соціологія в чистому вигляді, це політичне моделювання", – підкреслив Галлямов.

Займаючись цим у березні, я прийшов до висновку, що підтримують війну десь 55 – 60% населення, а налаштовані антивоєнно близько 30%,

– розказав він.

Подібний результат отримало і закрите опитування для адміністрації президента росії, яке наприкінці червня проводив всеросійський центр вивчення суспільної думки. На початку червня ці дані витекли у ЗМІ, де написали про такий самий розповіл думок – близько 60% підтримують війну, 30% – ні.

Як змінилася сиутація

Галлямов наголосив, що з того часу, звісно, відбулася дуже серйозна ерозія – табір прихильників війни утиснувся. І він зменшиться ще більше, якщо поставити питання не просто про підтримку або непідтримку війни, а дещо по-іншому: "Продовжувати війну чи переходити до негайних мирних переговорів?".

За його словами, частина того самого "злитого" опитування ВЦВСД показала, що 44% опитаних росіян виступають за продовження бойових дій і так само 44% проголосували за негайний перехід до перемовин.

Тобто кількість прихильників війни "до переможного кінця" впала нижче ніж 50%,

– констатував політолог.

Ба більша, ерозія продовжується. Наступ ЗСУ на Харківщині, який став справжньою катастрофою для росіян, зовсім збентежив табір прихильників війни і тепер їх точно менше, аніж тих, хто хоче переговорів. Відтак, Галлямов вважає, що зараз за продовження бойових дій виступає не більше, ніж третина населення росії.

"Якщо українці зроблять те саме під Херсоном, ця цифра впаде ще удвічі. Тобто війна з катастрофічною для режиму швидкістю стає непопулярною", – підсумував він.

Повний стрім з Аббасом Галлямовим: дивіться відео

Російські депутати звинувачують путіна у держзраді через війну з Україною

Деякі московські та пітерські депутати на тлі погіршення рівня життя у росії почали звинувачувати владіміра путіна у неправильності дій та навіть державній зраді. В офіційному зверненні вони вказали, що повномасштабна війна привела до загибелі російських військових та погіршення стану економіки. Вони хочуть, аби президент подав у відставку та звільнив місце для "людей з новими силами та ідеями".

Колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що такими діями хтось може тестувати можливість зміни влади в росії.