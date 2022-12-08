По состоянию на 31 октября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека через Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине задокументировало произвольные казни и нападения на отдельных гражданских украинцев в 102 селах, поселках и городах трех областей за период с 24 февраля по 6 апреля. Эти действия были совершены Вооруженными Силами России.

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Данные ООН

ООН установила, что российские захватчики во время оккупации Севера убили не менее 441 гражданского человека в Киевской, Сумской и Черниговской областях:

341 человека,

72 женщин,

а также 20 несовершеннолетних мальчиков и 8 девочек.

В ООН отметили, что доступная информация указывает на то, что количество жертв в этих трех областях значительно выше.

Справка. Только в Киевской области нашли более 1300 убитых российскими оккупантами гражданских. Данные ООН основываются на информации, полученной в результате выездов представителей организации в эти области в начале апреля, когда была обнаружена и идентифицирована только часть жертв. Тела замученных и убитых продолжают находить в лесополосах до сих пор.

В организации обнародовали подробности жутких преступлений

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проанализировало 100 убийств, как показательные примеры страданий, понесенных гражданскими украинцами в этих районах.

УВКПЧ установило, что убийства гражданских лиц не ограничивались отдельными местностями, хотя некоторые районы пострадали больше других. К примеру, город Буча (Киевская область), находившийся под контролем российских войск с 5 по 30 марта 2022 года, пострадал от особо большого количества убийств.

57 из 100 убийств, изложенных в докладе – были казнями. Россияне в этой выборке казнили 48 мужчин, 7 женщин и 2 мальчика.

В основном казнили мужчин и мальчиков, которые составляли 88% всех жертв произвольных казней. В большинстве случаев российские солдаты задерживали гражданских лиц по подозрению в участии в боевых действиях или другом содействии военным усилиям,

– рассказали в ООН.

Россияне держали гражданских под стражей от нескольких часов до нескольких недель. Их запирали в домах, подвалах, гаражах, промышленных, офисных комплексах или других помещениях, в которых размещались

русские войска.

В большинстве случаев руки жертв убийств в местах содержания под стражей были скованы наручниками или связаны скотчем, на телах были травмы, свидетельствовавшие о пытках или другом жестоком обращении.

перед убийством. По меньшей мере, в одном случае тело одной из жертв имело признаки сексуального насилия.

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В других 43 случаях убийств (27 мужчин, 13 женщин и 3 мальчика), изложенных в докладе, мирные украинцы были убиты во время передвижения в пределах или между населенными пунктами пешком или на велосипеде, автомобиле или микроавтобусе. Большинство людей убили, когда они ехали на работу, привозили пищу другим, посещали соседей или родственников или пытались скрыться из зоны боевых действий.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также отметило, что нет никаких признаков того, что в России хотят найти и наказать виновников этих военных преступлений. В организации заметили, что Кремль вообще не планирует такое расследование.