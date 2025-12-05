Сколько военных Россия держит вдоль линии фронта: Сырский ошеломил цифрой

Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области и Запорожье. Враг сосредоточил у линии фронта множество личного состава.

Главнокомандующий Александр Сырский во время общения с журналистами рассказал, сколько оккупантов страна-агрессор держит в Украине, передает 24 Канал.

Сколько российских военных в Украине?

По словам Сырского, Россия развернула более 710 000 военных вдоль линии фронта.

Генерал говорит, что вражеская сторона теряет около 1000 – 1100 солдат ежедневно, "причем большинство из них погибают".

Обратите внимание! В начале сентября ГУР называло приблизительно такую же численность оккупационного войска в Украине.

Главком объяснил, как Силы обороны планируют противостоять большему по численности противнику. Они будут пытаться максимально истощать российскую армию, не позволяя ей продвигаться вперед.

Кроме того, важными являются удары по тылу врага, в частности на территории самой России. Это нужно для ослабления ее обороноспособности и военно-промышленного потенциала.

Отдельно Сырский высказался о справедливом мире. Для Украины он означает прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения без предварительных условий. Генерал выступил против сдачи территорий врагу.

Напомним, что так называемый мирный план США предусматривает, что Украина должна согласиться на требование Путина и вывести свои войска со всей Донетчины.

Какова ситуация на фронте?