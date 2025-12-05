Скільки військових Росія тримає вздовж лінії фронту: Сирський приголомшив цифрою

Окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині та Запоріжжі. Ворог зосередив біля лінії фронту силу-силенну особового складу.

Головнокомандувач Олександр Сирський під час спілкування з журналістами розповів, скільки окупантів країна-агресор тримає в Україні, передає 24 Канал.

Скільки російських військових в Україні?

За словами Сирського, Росія розгорнула понад 710 000 військових вздовж лінії фронту.

Генерал каже, що ворожа сторона втрачає близько 1000 – 1100 солдатів щодня, "причому більшість з них гинуть".

Зверніть увагу! На початку вересня ГУР називало приблизну таку саму чисельність окупаційного війська в Україні.

Головком пояснив, як Сили оборони планують протистояти більшому за чисельністю противнику. Вони намагатимуться максимально виснажувати російську армію, не дозволяючи їй просуватися вперед.

Крім того, важливими є удари по тилу ворога, зокрема на території самої Росії. Це потрібно для послаблення її обороноздатністі і військово-промислового потенціалу.

Окремо Сирський висловився про справедливий мир. Для України він означає припинення бойових дій на поточній лінії зіткнення без попередніх умов. Генерал виступив проти здачі територій ворогові.

Нагадаємо, що так званий мирний план США передбачає, що Україна має погодитися на вимогу Путіна та вивести свої війська з усієї Донеччини.

Яка ситуація на фронті?