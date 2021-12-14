На самом деле, манипуляция очень интересная, ведь война с Украиной у России уже как без малого 8-й год идёт и обходится России очень дорого. Но всё же.

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Миллиарды или триллионы?

Например, такой известный в России графоман как Борис Рожин, с претензией на экспертное мнение пишет о том, что если РФ нападёт на Украину, то могучей Россиюшке это обойдётся всего-навсего в жалкие 30 – 40 миллиардов долларов.

Что тут скажешь… Экономист от бога!

Для начала напомню, что санкции, введённые против России в 2014 году, только к 2020-му отразились на ВВП РФ потерями более чем в 5,5 триллиона долларов.

Это без учёта затрат на ведение боевых действий, содержание дотационных оккупированных территорий и прочего.

За 8 лет оккупации экономика России потеряла более 5,5 триллиона долларов.

О чем молчат русские "эксперты"

Но такой "эксперт" как Рожин этого не расскажет. Ведь ему важно показать, что война против Украины для России это как купить пакет семечек. Он не расскажет, что с 2014 по 2020 год количество банков в России сократилось с 897 до 331. Он не расскажет, что за 8 лет в России армия нищих превысила 21 миллион человек. Он не расскажет, сколько сотен заводов и предприятий закрылись в России из-за экономического упадка. Он не расскажет, что на протяжении всего 2021 от месяца к месяцу в России устанавливаются рекорды инфляции.

Бориска, 30 – 40 миллиардов долларов?

В 2014 году, вторгаясь в Украину, Россия имела запас прочности десятилетий высоких цен на энергоносители. Сейчас у неё его нет. И очередная волна санкций, которые будут касаться, очевидно, госдолга РФ и SWIFT, попросту срубят российскую экономику на корень и обнулят её, возвращая РФ в доперестроичный период СССР. Хотя, далеко и так не нужно возвращать, ведь сейчас Россия всего в шаге от него.

30 – 40 миллиардов долларов? Клоуны.

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"Рыночек" порешает

В первые дни вторжения, только на обвале ценных бумаг, Россия ориентировочно потеряет 500 миллиардов долларов. Олигархи, не находящиеся в санкционных списках, тут же начнут выводить свой капитал из РФ.

Напомню, что абсолютными рекордсменами по выводу капитала из РФ стал 2014-й год, когда страну "больших перспектив" покинуло более 152 миллиарда долларов!

В случае вторжения России в Украину вывод частных средств из России превысит 200 миллиардов долларов, что на фоне вывода средств из госдолга создаст эффект гиперинфляции.

Фактически, суммарный экономический эффект от вторжения России в Украину единомоментно создаст условия для дефолта РФ. И, что самое интересное, на этом пути, например как в 1998 – 1999 никто спасать не будет. МВФ стране оккупанту руку помощи не протянет.

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30 – 40 миллиардов долларов? Спасибо, посмеялся. Ведь только по моим скромным оценкам, подобная авантюра экономике России обойдётся в триллион долларов.

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