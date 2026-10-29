"Уничтожили больше, чем восстановили": авиаэксперт оценил потери российских Су-34

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап подчеркнул, что Силы обороны полностью сорвали планы захватчиков по восстановлению парка своих бомбардировщиков. По его словам, защитники уничтожили значительно больше самолетов, чем враг смог ввести в строй за этот год.

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Уничтожение техники на земле и удары по пусковым установкам

Из-за появления на вооружении Украины ракетных комплексов ATACMS и HIMARS российское командование было вынуждено передислоцировать авиацию с аэродромов Халино, Балтимор и Миллерово дальше в тыл. Теперь для дозаправки и сброса авиабомб противник использует аэродромы перехвата Бутурлиновка и Борисоглебск.

Все, что они пытались в этом году восстановить по Су-34, мы уже уничтожили, причем уничтожили гораздо больше. Сейчас у россиян осталось, пожалуй, 85–95 самолетов Су-34, не больше. Мы показали россиянам: если не можем уничтожить в воздухе, будем эффективно уничтожать на земле– подчеркнул Константин Криволап.

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Критическим приоритетом для украинских бойцов также остается нейтрализация пусковых установок ракетных комплексов "Искандер", зенитных систем С-300 и С-400. Из-за дефицита ракет для средств противовоздушной обороны украинские военные целенаправленно охотятся за этими машинами во время их выезда на огневые позиции. Захватчики стараются действовать быстро, нанося ракетный залп и отступая в течение 2–5 минут.

Разбор с авиаэкспертом Константином Криволапом: смотрите видео

Агрессивные маневры в космосе

Особое внимание эксперт обратил на опасные действия Москвы на орбите, где российский спутник "Космос-2612" сблизился с разведывательным аппаратом ICEYE (ICE-X36), которым пользуется украинское оборонное ведомство. Из-за маневров стороннего спутника SpaceX финско-американский аппарат временно не мог изменять траекторию, после чего российский спутник пролетел на угрожающем расстоянии всего в 425 метров.

Космос на малых высотах перестает быть безопасным. Россияне показали, что будут отвоевывать свое место в космосе довольно агрессивно. В то же время их технологии остаются на уровне 1980-х годов, а по-настоящему мощной космической державой сейчас является Китай, который уже разрабатывает электромагнитное оружие для орбиты– подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что успешное поражение завода "Энергия" парализовало производство критически важных компонентов для российских ракет.