"Знищили більше, ніж відновили": авіаексперт оцінив втрати російських Су-34

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап підкреслив, що Сили оборони повністю нівелювали плани загарбників відновити парк своїх бомбардувальників. За його словами, захисники ліквідували значно більше літаків, ніж ворог зміг поставити у стрій за цей рік.

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Знищення техніки на землі та удари по пускових

Через появу на озброєнні України ракетних комплексів ATACMS і HIMARS російське командування було змушене передислокувати авіацію з аеродромів Халіно, Балтимор і Міллерово далі в тил. Тепер для дозаправлення та скидання авіабомб противник застосовує аеродроми підскоку Бутурліновка та Борисоглєбськ.

Все те, що вони намагалися в цьому році по Су-34 відновити, ми все вже знищили, і знищили значно більше. Зараз взагалі у росіян Су-34 залишилося, мабуть, 85 – 95 машин, не більше. Ми показали росіянам: якщо не можемо знищити в повітрі, будемо ефективно нищити на землі– наголосив Костянтин Криволап.

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Критичним пріоритетом для українських бійців також залишається нейтралізація пускових установок ракетних комплексів "Іскандер", зенітних систем С-300 і С-400. Через дефіцит ракет до засобів протиповітряної оборони українські військові цілеспрямовано полюють на ці машини під час їхнього виїзду на вогневі позиції. Загарбники намагаються діяти швидко, виконуючи ракетний залп і відступаючи впродовж 2 – 5 хвилин.

Розбір з авіаекспертом Костянтином Криволапом: дивіться відео

Агресивні маневри в космосі

Окрему увагу експерт звернув на небезпечні дії Москви на орбіті, де російський супутник "Космос 2612" зблизився з розвідувальним апаратом ICEYE (ICE-X36), яким користується українське оборонне відомство. Через маневри стороннього супутника SpaceX фінсько-американський апарат тимчасово не міг змінювати траєкторію, після чого російський супутник пролетів на загрозливій відстані всього у 425 метрів.

Космос на малих висотах перестає бути безпечним. Росіяни показали, що будуть відвойовувати своє місце в космосі досить агресивно. Водночас їхні технології залишаються на рівні 1980-х років, а справді потужною космічною державою зараз є Китай, який вже розробляє електромагнітну зброю для орбіти– підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що успішне ураження заводу "Енергія" паралізувало виробництво критичних компонентів для російських ракет.