"Підкрались тихенько": як Україні вдалось ефектно уразити завод "Енергія"

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що на відносно короткій відстані близько 250 кілометрів або навіть менше діяли, найімовірніше, саме ракети Storm Shadow. Російська протиповітряна оборона не зуміла вчасно зреагувати на загрозу, тому, схоже, навіть не встигла увімкнути повітряну тривогу.

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Криволап зауважив, що цей тип ракет здатний діяти максимально приховано для систем спостереження противника.

Storm Shadow підкрадається тихесенько, особливо там не шумить, там посуду не б'є. Заходить так тихесенько, питає: Можна я зайду? Якщо там не чує відповіді, а тут, скоріш за все, повітряна тривога навіть не була оголошена. Вони просто влупили– підкреслив експерт.

Судячи із зафіксованих місцевими жителями звуків вибухів, по об'єкту вдарили три ракети. Вони заходили одна за одною з невеликим інтервалом, а подальші удари були практично здвоєними. Ураження виявилося дуже точним, оскільки зруйновано конкретні виробничі приміщення.

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Авіаційний експерт наголосив, що це підприємство виробляє критично важливу продукцію для російських ракет Х-101 та комплексів "Іскандер". Крім звичайних елементів живлення, там нещодавно запустили лінію з виробництва так званих теплових батарей.

Мовиться про специфічні хімічні джерела струму, де електроліт перебуває в замороженому стані. Під час розігріву батарея короткочасно видає високі струми до 130 ампер за напруги 27 вольтів, що забезпечує енергією системи керування ракетою на необхідний час польоту.

За словами Криволапа, у ворога немає великих проміжних складів, оскільки зброя збирається майже одразу з конвеєра. Наприклад, вироби, зафіксовані на початку жовтня, датувалися початком вересня. Він переконаний, що наявних запасів комплектуючих росіянам вистачить щонайбільше на місяць. Відновити ж пошкоджені технологічні лінії навряд чи вдасться швидше, ніж за кілька місяців.

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