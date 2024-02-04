Благодаря зрителям Национального отбора Евровидения удалось собрать 2 207 669,45 гривен на оборудование для мобильных групп гуманитарного разминирования Государственной специальной службы транспорта. Об этом Сергей Притула написал в своих соцсетях.
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Что сказал Притула о Нацотборе Евровидения
Основатель фонда отметил, что песенный конкурс объединил украинцев. Притула пожелал успеха победительницам финала Нацотбора.
Нацотбор объединил украинцев в стремлении выбрать своего представителя на песенный конкурс Евровидение и в деле заботы о своем государстве. Желаю успеха Alyona Alyona и Jerry Heil!
– написал он.
Также Сергей Притула поблагодарил всех, кто задонатил. Телеведущий оставил реквизиты для тех, кто хочет присоединиться к сборам. Волонтер заметил, что фонду надо многое купить для разминирования украинской земли.
Ссылка на монобанк фонда Сергея Притулы – здесь. Ссылка на LiqPay его благотворительного фонда – здесь.
Как проходил финал Нацотбора
- Украинцы голосовали за победителя Нацотбора на Евровидение через Дию. Вечером 3 февраля приложение "упало".
- Впоследствии Дия заработала, но с проблемами. В Минцифры позже объяснили, что это произошло из-за рекордной нагрузки.
- Голосование продолжалось до 19:05 4 февраля. Победительницами Нацотбора на Евровидение в 2024 году стали Alyona Alyona и Jerry Heil.
- Этот дуэт будет представлять Украину в Швеции с песней Teresa & Maria. Исполнительницы эмоционально отреагировали на свою победу в финале Нацотбора.