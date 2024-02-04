Завдяки глядачам Національного відбору Євробачення вдалося зібрати 2 207 669,45 гривні на обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Про це Сергій Притула написав у своїх соцмережах.

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Що сказав Притула про Нацвідбір Євробачення

Засновник фонду зауважив, що пісенний конкурс об'єднав українців. Притула побажав успіху переможницям фіналу Нацвідбору.

Нацвідбір обʼєднав українців у прагненні обрати свого представника на пісенний конкурс Євробачення і у справі турботи про свою державу. Зичу успіху Alyona Alyona та Jerry Heil!

– написав він.

Також Сергій Притула подякував всім, хто задонатив. Телеведучий залишив реквізити для тих, хто хоче долучитися до зборів. Волонтер зауважив, що фонду треба багато чого купити для розмінування української землі.

Посилання на монобанку фонду Сергія Притули – тут. Посилання на LiqPay його благодійного фонду – тут.

Як проходив фінал Нацвідбору