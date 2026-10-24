"Ни одного в штате": сколько советников у премьера Сергея Корецкого

Об этом говорится в ответе Секретариата Кабинета Министров на запрос агентства "Интерфакс-Украина". Должности внештатных советников главы правительства занимают Руслан Квитин, Олег Крыжановский, Анна Козярская и Александр Шевелев. Каждый из них отвечает за отдельное направление деятельности и имеет профильный опыт работы в государственных ведомствах или бизнесе.

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Что известно о советниках премьера?

Среди консультантов главы правительства есть Анна Козярская, которая параллельно работает советником в Министерстве иностранных дел. Она начинала свою карьеру на должности атташе Департамента НАТО МИД. Также занимала должность советника в Представительстве Украины при Европейском союзе.

Другой помощник, Олег Крыжановский, ранее возглавлял департамент по управлению корпоративными правами в Минэнерго, а также руководил отделом энергетики в Антимонопольном комитете Украины.

Юридическое направление возглавил Руслан Квитин – адвокат и юрист, принимавший участие в процедуре возвращения государственного контроля над компанией "Укрнафта".

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Также Квитин занимал должность заместителя начальника Главного управления военной юстиции, имел звание старшего лейтенанта юстиции.

Коммуникациями и управлением репутацией занимается Александр Шевелев, который в разное время работал в нефтегазовых и энергетических компаниях, в частности в "Нафтогазе".

Напомним, что Верховная Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра 16 июля 2026 года. До этого назначения он возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, предыдущие премьер-министры имели разные подходы к подбору советников. Для сравнения, у Юлии Свириденко было 6 советников, у Дениса Шмыгаля было 18 советников, а у Алексея Гончарука было 22 советника.