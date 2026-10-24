"Жодного у штаті": скільки радників має прем'єр Сергій Корецький

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства Інтерфакс-Україна. Посади радників глави уряду поза штатом обіймають Руслан Квітін, Олег Крижанівський, Анна Козярська та Олександр Шевельов. Кожен із них відповідає за окремий напрям діяльності та має профільний досвід у державних відомствах чи бізнесі.

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Що відомо про радників прем'єра?

Серед консультантів глави уряду є Анна Козярська, яка паралельно працює радницею у Міністерстві закордонних справ. Вона починала свою кар'єру на посаді аташе Департаменту НАТО МЗС. Також займала посаду радника у Представництві України при Європейському Союзі.

Інший помічник, Олег Крижанівський, раніше очолював департамент з управління корпоративними правами в Міненерго, а також керував відділом енергетики в Антимонопольному комітеті України.

Юридичний напрям запевнив Руслан Квітін – адвокат та юрист, який брав участь у процедурі повернення державного контролю над компанією "Укрнафта".

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Також Квітін обіймав посаду заступника начальника Головного управління військової юстиції, мав звання старшого лейтенанта юстиції.

Комунікаціями та управлінням репутацією займається Олександр Шевельов, який у різний час працював у нафтогазових та енергетичних компаніях, зокрема у "Нафтогазі".

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра 16 липня 2026 року. До цього призначення він очолював правління НАК "Нафтогаз України".

Сам Корецький починав свій шлях в компанії Continuum Group. У Кабміні він змінив на посаді Юлію Свириденко. Детальну біографію прем'єр-міністра читайте в матеріалі 24 Каналу.