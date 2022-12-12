В Украине был разработан план восстановления и он предусматривает три этапа. Но премьер подчеркнул, что приоритетом сейчас есть этап выживания.

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Что предполагает этап выживания Украины

В целом, этапом выживания Денис Шмигаль назвал быстрое восстановление критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода.

Последние атаки России на электроэнергетическую систему привели к тому, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена. Эти повреждения привели к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране. Это влияет на все секторы экономики и социальной жизни Украины,

– сказал он.

Сколько Украине нужно средств для того, чтобы пережить зиму

Примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики Украины оценивается в 500 миллионов долларов США. В поддержку сектора централизованного теплоснабжения требуется такая же сумма – 500 миллионов долларов. Поэтому для этапа выживания необходим 1 миллиард долларов.

Поэтому премьер-министр обратился в Совет ОЭСР с просьбой предоставить Украине помощь на срочное восстановление. И эта помощь необходима уже сегодня.