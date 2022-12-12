В Україні розробили план відновлення й він передбачає три етапи. Але прем'єр підкреслив, що пріоритетом наразі є етап виживання.

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Що передбачає етап виживання України

Загалом етапом виживання Денис Шмигаль назвав швидке відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду.

Останні атаки Росії на електроенергетичну систему призвели до того, що половину енергетичної інфраструктури України було пошкоджено. Ці пошкодження призвели до дестабілізації електромережі та необхідності застосування планових та позапланових відключень електроенергії в країні. Це впливає на всі сектори економіки та соціального життя України,

– сказав він.

Скільки Україні потрібно коштів для того, щоб пережити зиму

Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики України оцінюється в 500 мільйонів доларів США. На підтримку сектору централізованого теплопостачання потрібна така ж сума – 500 мільйонів доларів. Тож загалом для етапу виживання потрібен 1 мільярд доларів.

Тож прем'єр-міністр звернувся до Ради ОЕСР з проханням надати Україні допомогу на термінове відновлення. І ця допомога потрібна вже сьогодні.